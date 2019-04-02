Суд проверит реконструкцию Михайловского дворца

Михайловский дворец возвели в 1825 году по проекту Карла Росси. Фото: http://www.rusmuseum.ru

Михайловский дворец возвели в 1825 году по проекту Карла Росси. Фото: http://www.rusmuseum.ru

Сотрудники Русского музея боятся, что здание потеряет исторический облик после грядущих изменений.

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга сегодня рассмотрели обращение по поводу реконструкции Русского музея. Сотрудники считают, что интерьеры Михайловского дворца могут пострадать в процессе переоборудования здания. Сегодня 2 апреля суд принял решение отправить инспекторов, чтобы они проверили Михайловский дворец, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Реконструкцию Сервизного двора запланировали еще в прошлом марте. Двор хотят застеклить и поставить в нем лифт для инвалидов, затем в подвале открыть зал для лекций. Это приведет к временному закрытию экспозиций дворца, а некоторые сотрудники считают, что еще и навсегда испортит исторический вид здания.

Михайловский дворец, где расположен Русский музей Санкт-Петербурга, построили в 1825 году по проекту Карла Росси.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов и Пиотровский договорились о филиалах музея блокады.