Ford объявил распродажу по случаю ухода с российского рынка

Четыре модели получили скидки — выгода достигает 585 тысяч рублей.

Компания Ford Sollers объявляет распродажу по случаю ухода компании с рынка легковых машин, передает Ford 2 апреля. Скидки распространяются на модели Explorer, Kuga, Focus, Fiesta и достигают 585 тысяч рублей.

Больше всех потерял в цене Explorer – на 400 тысяч рублей, именно на нем в топовой комплектации можно получить выгоду до 585 тысяч рублей. Внедорожник вмещает семь человек, его цена начинается с 2,37 млн рублей. Меньше всего цена изменилась на Ford Fiesta – он потерял 75 тысяч, цены стартуют от 697 тысяч рублей.

Компания Ford заявила, что закрывает производство легковых машин в России, но продолжит выпускать LCV-транспорт. Несколько заводов уже закрыли — производство под Санкт-Петербургом во Всеволожске прекратит работу уже летом. Правительство Ленобласти выразило готовность помочь сотрудникам завода с трудоустройством. На заводе занято 969 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что компания компенсирует сотрудникам закрытие заводов.