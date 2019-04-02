Смольный создал Совет, который поможет преобразовать жизнь в Петербурге

Членами нового органа стали представители разных от сфер – от бизнеса до культуры.

О появлении Совета по стратегическому развитию и проектам Северной столицы стало известно сегодня, второго апреля. Он будет работать при губернаторе Санкт-Петербурга, помогая временному главе Александру Беглову следить за реализацией инициатив. Также отобранные эксперты будут выступать советчиками и людьми, которые разработают рекомендации для работы Смольного, говорится в сообщении администрации Санкт-Петербурга.

Так, например, бизнесмены, культурологи и ученые возьмутся за оценку предложений горожан в рамках «Моего бюджета» и «Родного района».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александр Беглов получил 6,5 тысяч обращений в социальных сетях, на некоторые из них он уже отреагировал. В правительстве хотят, чтобы как можно больше чиновников начали общаться с петербуржцами через «Вконтакте».