Семья девочки, которая писала Путину, переехала, но не в Петербург

Перчиковы теперь живут в собственном доме в Великолукском районе.

Об этом стало известно сегодня, второго апреля. Мама девочки, которая прославилась на всю Россию, приняла решение покинуть село. Дело в том, что там у них испортились отношения с соседями – люди посчитали, что Перчиковым не нужна была помощь и они мошенники. Напоминаем, что 12-летняя школьница написала президенту России с просьбой купить для ее мамы мини-трактор. О трогательной истории узнали местные СМИ, которые растиражировали ее. Люди со всей страны начали помогать семье, но нашлось много недоброжелателей. Ходили слухи, что односельчане угрожали Перчиковым, и что якобы девочке пришлось уйти из-за случившегося из школы.

Сейчас у семьи начинается новая жизнь. Женщина оформила ссуду и приобрела дом, который оформлен на нее и дочку. В скором времени Перчикова планирует найти новую работу, передает ТАСС.

С переездом им помог первый заместитель председателя Московской областной Думы Никита Чаплин, заявила женщина. Он подарил семье холодильник.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что информация об угрозах девочке из Псковской области, написавшей письмо Путину, оказалась ложной.