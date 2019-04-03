Мэром Чикаго впервые избрана афроамериканка с нетрадиционной ориентацией

Мэром города Чикаго в США впервые за всю историю страны избрана темнокожая женщина нетрадиционной ориентации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Chicago Sun-Times.

За 56-летнюю Лори Лайтфут отдали свои голоса почти 74% избирателей. По словам новоизбранного главы города, избиратели не просто вошли в историю, а сделали начало движения перемен.

Официально новый мэр Чикаго вступит в должность 20 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что новый глава Казахстана намерен укрепить дружбу с Россией. Касым-Жомарт Токаев хочет, чтобы страны продолжали сотрудничать – это одна из его целей на президентский срок.

По мнению нового главы Россия для Казахстана – сосед, который может быть порой «ближе родственника».