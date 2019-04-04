Счетная палата РФ проведет проверку 39 объектов в Петербурге

Счетная палата РФ впервые опубликовала годовой перечень проверок всех министерств, ведомств, а также крупных государственных корпораций. Санкт-Петербург упоминается в тексте документа 39 раз.

Соответствующий план опубликован на официальном сайте высшего органа внешнего государственного контроля страны.

Исходя из документа, Счетная палата РФ проведет 357 проверок (284 контрольных и 73 экспертно-аналитических мероприятия)

В Северной столице будут проверены в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Крыловский государственный научный центр и Центр технологии судостроения и судоремонта.

Также к проверкам стоит подготовится Санкт-Петербургской таможне Северо-Западного таможенного управления, петербургскому комитету финансов, Управлению Федеральной налоговой службы, комитету по экономической политике и стратегическому планированию, Военно-космической академии им. Можайского, Суворовскому училищу и Государственной консерватории им. Римского-Корсакова.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что управление Федеральной антимонопольной службой провело проверку в связи с подозрением на образование картельного сговора по зимней уборке.