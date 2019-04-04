В Петербурге определены победители опроса «Фонтан для горожан»

Первым отремонтируют фонтан в саду имени 30-летия Октября Фото: wikipedia
Первым отремонтируют фонтан в саду имени 30-летия Октября Фото: wikipedia

В Петербурге подвели итоги опроса «Фонтан для горожан», организатором которого выступило правительство города. За две недели свои голоса отдали более 98 тысяч горожан.

По результатам голосования, лидирующую позицию занял фонтан, расположенный в саду имени 30-летия Октября в Невском районе. За него отдали свои голоса 32 тысячи человек.

На второй строчке оказался Фонтан на территории Любашинского сада — за него проголосовало около 30, 6 тысяч петербуржцев. «Бронзу» получил фонтанный комплекс «Мальчик и гуси» — с 18, 6 тысячами голосами в свою пользу.

Отмечается, что несмотря на то, что фонтан в сквере композитора Андрея Петрова и на Лермонтовском проспекте не вошёл в число победителей — его тоже обновят в рамках городской программы восстановления фонтанов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что фонтаны Петергофа заработают 27 апреля.

Работники музея уже успели провести технические пуски фонтанов. Первыми подключили Римские фонтаны, которые находятся у подножья Большого Петергофского дворца.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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В Петербурге определены победители опроса «Фонтан для горожан»