Смольный назвал количество пострадавших от снега и наледи за зиму

Стало известно сколько петербуржцев пострадало минувшей аномально снежной зимой. Данные предоставил комитет по здравоохранению в ответ на запрос депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского.
Согласно предоставленной информации, от снега и гололёда зимой 2019 года пострадало около четырёх тысяч человек.
В период с 1 января по 13 марта количество случаев травм по причине падения людей из-за гололеда составило 3 755 человек,
— говорится в официальном ответе комитета.
Также отмечается, что 91 гражданин пострадал в результате падения снега и льда с кровли. Один случай с летальным исходом.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что городской суд Петербурга вернул дело о плохой уборке снега.
Петербургский суд отменил решения суда об отказе принимать иск о плохой уборке снега в городе.
Диана Демина и Алексей Ильин подали иск к комитету по благоустройству и администрации Выборгского и Калининского районов. Они жаловались на бездействие властей по вопросу ненадлежащей уборки снега.