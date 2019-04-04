Смольный назвал количество пострадавших от снега и наледи за зиму

Около 4 тысяч человек стали жертвами суровых погодных условий Фото: Pixabay

Около 4 тысяч человек стали жертвами суровых погодных условий Фото: Pixabay

Стало известно сколько петербуржцев пострадало минувшей аномально снежной зимой. Данные предоставил комитет по здравоохранению в ответ на запрос депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского.

Согласно предоставленной информации, от снега и гололёда зимой 2019 года пострадало около четырёх тысяч человек.

В период с 1 января по 13 марта количество случаев травм по причине падения людей из-за гололеда составило 3 755 человек,

— говорится в официальном ответе комитета.

Также отмечается, что 91 гражданин пострадал в результате падения снега и льда с кровли. Один случай с летальным исходом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что городской суд Петербурга вернул дело о плохой уборке снега.

Петербургский суд отменил решения суда об отказе принимать иск о плохой уборке снега в городе.

Диана Демина и Алексей Ильин подали иск к комитету по благоустройству и администрации Выборгского и Калининского районов. Они жаловались на бездействие властей по вопросу ненадлежащей уборки снега.