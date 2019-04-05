Органы опеки не следили за несовершеннолетними в Красносельском районе

Главе МО Константиновское прокуратура сообщила, что он должен незамедлительно устранить нарушения. Фото: http://www.zelpravda.ru
Главе МО Константиновское прокуратура сообщила, что он должен незамедлительно устранить нарушения. Фото: http://www.zelpravda.ru

Сотрудники МО Константиновское формально выполняли свои должностные обязанности. Не заполняли дела несовершеннолетних, не отслеживали условиях их проживания.

В некоторых делал фигурировали и денежные сумы, которые опекуны не должны были выплачивать, а делали это, так как органы опеки “не досмотрели”. Сообщает прокуратура Петербурга сегодня.

Все это стало явным после проведенной прокуратурой проверки в Красносельском районе Петербурга. Сотрудники органа опеки не отслеживали сведения о выплате подопечным детям алиментов на их содержание.

В некоторых личных делах отсутствует опись имущества. Помимо этого, в одном из дел опекун три года оплачивала налоги на имущество своих подопечных, но не должна была этого делать.

Также сотрудники не посещали подопечных по месту жительства, не контролировали, в каких условиях они проживают. А все акты проверки носят формальный характер.

Главе МО Константиновское прокуратура сообщила, что он должен незамедлительно устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инвалид, получивший перелом на скользкой лестнице, отсудил у ТСЖ 100 тысяч рублей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Органы опеки не следили за несовершеннолетними в Красносельском районе
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