В Казани сотрудница полиции собирает данные о школьницах в хиджабах

Ее интересовали все, кто придерживался строгих религиозных убеждений.

Об этом стало известно пятого апреля. Уточняется, что действия полицейской – это лишь ее инициатива, которая удивила всех. До сих пор МВД республики Татарстан не готово прокомментировать действия коллеги – сейчас выясняется, зачем она занималась сбором информации о детях.

Известно, что сотрудница полиции успела отправить как минимум одно письмо в школу, в котором просила предоставить ей данные об учениках, которые носят хиджабы.

Данный инцидент вызвал массу недовольств в социальных сетях. Люди считают, что полицейская не имеет право так себя вести. Другие же не видят в этом ничего плохо.

Напоминаем, что в республике Татарстан распространены две религии – православное христианство и ислам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что феминисты Петербурга надели хиджабы в знак протеста против свадьбы несовершеннолетней в Чечне.