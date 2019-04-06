Москвич, не желавший сдавать друга, выпрыгнул из окна отдела полиции

Мужчин не хотел давать показаний против своего приятеля Фото: Pixabay

Мужчин не хотел давать показаний против своего приятеля Фото: Pixabay

В Москве в районе Люблино мужчина предпринял попытку к бегству, выпрыгнув из окна отдела полиции. Гражданин пытался скрыться от правоохранителей, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что пострадавшему была оказаны первая медицинская помощь, после чего его направили в больницу.

По данным ГУ МВД России по Москве, «беглецом» оказался знакомый одного задержанного мужчины, который проходит по делу о незаконном обороте наркотиков в качестве подозреваемого.

Выпрыгнувший отказался давать показания против приятели и предпринял попытку к бегству от сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что после звонка «лжеминера» в Домодедово провели проверку.

Проверку провели в аэропорту в самолете Boeing-787 после анонимного звонка с сообщением о «минировании». Неизвестный заявил о том, что лайнер может быть взорван. Однако в ходе проверки не было найдено никаких опасных предметов. На время осмотра самолёта 298 пассажиров находились в зале ожидания аэропорта.