Петербуржцы заметили бобров, которые строят запруду

Животные обустраивают водоем для дальнейшего проживания в нем.

Об этом стало известно сегодня, седьмого апреля. Бобры – известные труженики, которые активны практически в любое время года. На этот раз они решили поселиться в пруду в парке Есенина. Горожане, прогуливаясь неподалеку, заметили «стройку». Известно, что бобрам запруда нужна, чтобы регулировать уровень воды, она является неотъемлемой частью их существования. Там они могут спрятаться, перекусить и перезимовать. В своих жилищах бобры воспитывают своих детенышей.

Петербуржцы также рассказывают, что видели бобров в реке Оккервиль. Там зверьки спиливали зубами деревья – их они будут использовать для возведения плотины.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рабочая неделя в Петербурге начнется с дождя. Ближе к четвергу может пойти снег, так что каждому из нас нужен будет теплый угол, чтобы переждать непогоду.