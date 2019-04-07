Петербуржцы заметили бобров, которые строят запруду

По дереву видно, что его пытался повалить бобер. Фото:
По дереву видно, что его пытался повалить бобер. Фото: "Аварийный Петербург"

Животные обустраивают водоем для дальнейшего проживания в нем.

Об этом стало известно сегодня, седьмого апреля. Бобры – известные труженики, которые активны практически в любое время года. На этот раз они решили поселиться в пруду в парке Есенина. Горожане, прогуливаясь неподалеку, заметили «стройку». Известно, что бобрам запруда нужна, чтобы регулировать уровень воды, она является неотъемлемой частью их существования. Там они могут спрятаться, перекусить и перезимовать. В своих жилищах бобры воспитывают своих детенышей.

Петербуржцы также рассказывают, что видели бобров в реке Оккервиль. Там зверьки спиливали зубами деревья – их они будут использовать для возведения плотины.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рабочая неделя в Петербурге начнется с дождя. Ближе к четвергу может пойти снег, так что каждому из нас нужен будет теплый угол, чтобы переждать непогоду.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
бобры парк есенина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мещеряков раскритиковал судью матча «Зенит» – «Локомотив»
Больной раком сенатор Беннет хочет участвовать в борьбе за пост президента США
Специалисты рассказали о самых дорогих авиабилетах на майских праздниках
Матч «Зенит» – «Локомотив» завершился ничьей
В России начался сезон активности клещей
Мотоциклиста, пострадавшего на КАД, забрали на самолете
Эксперты посчитали, сколько стоит тарелка борща в разных городах России
Александр Дрозденко прокатился с ветерком на мотоцикле