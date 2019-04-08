Блогер создал смартфон, способный угодить всем

Телефон сочетает в себе все, что можно. Фото: https://twitter.com/universeice

Телефон сочетает в себе все, что можно. Фото: https://twitter.com/universeice

У телефона есть так называемая «челка», а также выдвижные камеры и много чего еще.

Пользователь Twitter под ником Ice Univerce выложил в свой аккаунт фотографию с универсальным смартфоном. Он сочетает в себе все новаторские идеи последних нескольких лет. Такой гаджет, считает блогер, вызовет восторг у любого.

Ice Univerce предлагает сделать несколько камер разных видов, которые изобрели несколько компаний. Теперь пользователю не придется выбирать. Смартфон оснащен сканером отпечатков, а также выдвижной клавиатурой, ведь есть люди, которым не нравится набирать текст на сенсорном экране.

Некоторые восприняли предложение блогера как шутку, а другие считают, что его идея однажды будет воплощена в жизнь. Получается, что идеального смартфона пока не существует и разработчикам есть над чем поработать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что впервые проведена хирургическая операция на мозге по телефону.