Прокуратура Фрунзенского района плавает быстрее всех

Соревнования прошли сегодня. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
Соревнования прошли сегодня. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

В спортивном комплексе «Центр плавания» прошли соревнования в рамках Спартакиады команд работников прокуратуры Санкт-Петербурга.

В состязании по плаванию сразились команды районных прокуратур города. Пловцы прошли дистанцию в 50 метров вольным стилем, а затем попробовали свои силы в эстафете.

Первое место в общекомандном зачете заняла прокуратура Фрунзенского района. На втором месте расположилась прокуратура Выборгского района. В тройку лидеров также вошло управление по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью ОВД и юстиции прокуратуры Санкт-Петербурга.

Кроме того, в личном зачете на дистанции 50 метров абсолютным чемпионом среди мужчин стал Тимур Канаев. Он справился с дистанцией за 30,27 секунд. Среди женщин личное первенство взяла Ирина Васильева. Она преодолела дистанцию за 33,81 секунды.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Смольный получил право решать судьбу самовольных построек.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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