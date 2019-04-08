Прокуратура Фрунзенского района плавает быстрее всех

В спортивном комплексе «Центр плавания» прошли соревнования в рамках Спартакиады команд работников прокуратуры Санкт-Петербурга.

В состязании по плаванию сразились команды районных прокуратур города. Пловцы прошли дистанцию в 50 метров вольным стилем, а затем попробовали свои силы в эстафете.

Первое место в общекомандном зачете заняла прокуратура Фрунзенского района. На втором месте расположилась прокуратура Выборгского района. В тройку лидеров также вошло управление по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью ОВД и юстиции прокуратуры Санкт-Петербурга.

Кроме того, в личном зачете на дистанции 50 метров абсолютным чемпионом среди мужчин стал Тимур Канаев. Он справился с дистанцией за 30,27 секунд. Среди женщин личное первенство взяла Ирина Васильева. Она преодолела дистанцию за 33,81 секунды.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Смольный получил право решать судьбу самовольных построек.