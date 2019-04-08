К Кокорину в СИЗО скоро пропустят врачей

Кокорин находится в СИЗО с октября 2018 года. Фото: Вконтакте
Кокорин находится в СИЗО с октября 2018 года. Фото: Вконтакте

Врачам футбольного клуба «Зенит» позволили в ближайшее время посетить нападающего команды Александра Кокорина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. На данный момент Кокорин находится в СИЗО, так как Пресненский суд Москвы 3 апреля продлил ему срок до 25 сентября. Такой же участи удостоился игрок «Краснодара» Павел Мамаев.

В марте прошлого года Кокорин перенес операцию на колено. В СИЗО у него начались боли колена из-за малой физической нагрузки, об этом заявляла адвокат «Зенита» Татьяна Стукалова.

Ранее уже было известно, что 28-летнему футболисту после многочисленных жалоб на проблемы с коленом проедут медицинское обследование. Теперь стало известно, что врачей футбольного клуба пустят к нему в СИЗО.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Семак заявил о том, что ничьей они остались недовольны.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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