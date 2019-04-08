На «Приморской» не нашли опасных предметов

Проверка станции метро длилась почти два часа.

Петербуржцев перестали пускать на «Приморскую» примерно в девять часов вечера восьмого апреля. Обо всем рассказали сначала очевидцы, а затем пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен». Все решили, что в подземке нашли бесхозный предмет. Проверка в таком случае длиться около часа, но на этот раз она затянулась – горожане решили, что станцию метро закрыли как минимум до утра девятого апреля.

СМИ рассказали, что все дело в анонимном звонке – кто-то сообщил о бомбе, которая якобы может сработать в любой момент. «Минером» оказался очередной шутник – на «Приморской» не нашли ничего, что представляло бы опасность. Станцию открыли для входа и выхода уже в половину 11 вечера.

Напоминаем, что подземка обязана реагировать на все сообщения об обнаруженных бесхозах и подозрительных предметах. Именно поэтому станции закрываются на какое-то время.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «минеры» закрыли «Приморскую» до завтрашнего дня.