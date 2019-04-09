«Яндекс.Драйв» ввел в Петербурге фиксированные тарифы

Российский сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки. Об этом газета «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса Дмитрия Горчакова.

Теперь пользователь с помощью приложения сможет узнать цену аренды авто при указании пункта назначения до начала поездки.

Стоимость поездки по-прежнему будет вычисляться с помощью специального алгоритма в зависимости от загруженности дорог, времени поездки, наличия парковочных мест в точке назначения и спроса.

Отмечается, что с помощью фиксированных цен «Яндекс.Драйв» намерен привлечь новых клиентов и расширить имеющуюся базу пользователей сервиса.

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» начал работу в феврале 2018 года в Москве. Через два месяца, в декабре 2018 года, сервис был запущен в Санкт-Петербурге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржцы больше всех в России тратят на поездки с помощью каршеринга.