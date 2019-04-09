Слабикова, обвиняемого в хищении, оставили в СИЗО

Слабиков останется под арестом до 9 мая. Фото: Pixabay
Слабиков останется под арестом до 9 мая. Фото: Pixabay

Экс-руководитель Ростехнадзора по СЗФО пробудет под арестом как минимум до 9 мая.

Об этом стало известно сегодня, девятого апреля. Решение огласил Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Григорий Слабиков неоднократно просил домашнего ареста, но безуспешно.

Напоминаем, что бывший руководитель Ростехнадзора по СЗФО обвиняется в хищении четырех миллиардов рублей. По предварительным данным, обвиняемый действовал не в одиночку, а вместе со своей дочерью. Она, к слову, признала свою вину – ей предстоит просидеть под замком еще два месяца, так как ее домашний арест продлили, говорится в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мединский рад, что суд отменил домашний арест Серебренникова. Режиссер находился взаперти около двух лет – его в 2017 году обвинили в хищении 133 миллионов рублей. Серебренников все отрицает, как и его коллеги.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Слабикова, обвиняемого в хищении, оставили в СИЗО
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