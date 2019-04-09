Стало известно, зачем меняют направление движения эскалатора в подземке

Сотрудники петербургского метрополитена продолжают рассказывать о том, как все работает изнутри.

На один из популярных вопросов ответили сегодня, девятого апреля. Оказывается, движение меняют для того, чтобы встречные пассажиропотоки не пересекались между собой. Так, на переходе со станции метро «Достоевская» на «Владимирскую» приняли такое решение еще три года назад, так как поступало множество жалоб от петербуржцев, говорится в сообщении петербургского метрополитена.

Теперь проблема решена, считают сотрудники подземки, так как горожане остались довольны предпринятыми мерами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что станция метро «Петроградская» закрыта из-за бесхозного пакета. Ее уже открыли – предмет оказался неопасен, видимо, кто-то забыл его по рассеянности. К слову, сотрудники метрополитена обязаны реагировать на сообщения от пассажиров, именно поэтому некоторые станции временно закрывают на проверку.