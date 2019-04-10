В Шумилкино не допустили ввоз 72 саженцев

Должностным лицом управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был пресечен ввоз 72 саженцев.

В пункте фитосанитарного контроля деревни Шумилкино, которая находится в Печорском районе Псковской области, был проведен досмотр ручной клади и багажа гражданина, который следовал из Латвии. В ходе осмотра были обнаружены 2 саженца декоративных деревьев хвойных пород и 70 саженцев декоративных растений неизвестного происхождения.

Найденный посадочный материал перевозился без обязательного фитосанитарного сертификата. Это нарушает единые карантинные требования, сообщили Gazeta.SPb в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В отношении владельца саженцев было возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что кишечной инфекцией в детском саду займется прокуратура.