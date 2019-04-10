Проректора ВУЗа, где от наледи погиб студент, отпустят под залог

Студент из Узбекистана погиб на Профессора Попова 5 февраля. Фото: pixabay.com
Студент из Узбекистана погиб на Профессора Попова 5 февраля. Фото: pixabay.com

Размер залога составит 900 тысяч, но домашний арест согласились не продлевать.

Суд Петроградского района Петербурга не стал продлевать домашний арест для проректора химико-фармацевтического университета и отпустил его под залог, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга 10 апреля.

Сергей Хозин должен предоставить залог в 900 тысяч рублей. Хозин занимает пост проректора по административно-хозяйственной работе, в его отношении завели дело о халатности, которая привела к смерти, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Первокурсник из Узбекистана погиб на ул. Профессора Попова 5 февраля из-за падения наледи с крыши здания ВУЗа Петербурга. Его однокурсник попал в больницу с сотрясением мозга.

Всего по данным комитета по здравоохранению за зиму 2018/2019 от гололеда и падения наледи пострадало свыше 4 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPB сообщила, что у комитета по благоустройству ушло 92 млн рублей на нецелевые расходы.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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