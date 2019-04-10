В поземке рассказали, на каких станциях можно увидеть Пушкина

Сотрудники петербургского метрополитена продолжают удивлять горожан фактами об общественном транспорте.

О том, где прячется великий поэт, стало известно сегодня, 10 апреля. В Telegram-канале «Метро. Повседневности» появился пост, в котором работники метро в очередной раз обратили внимание пассажиров на, казалось бы, незначительную деталь. Многие с легкостью скажут, что памятники классику стоят на «Пушкинской и «Черной речке», но практически никто не замечал, что Пушкин также изображен на «Спасской». В следующий раз, когда будете ехать на эскалаторе, обратите внимание на мозаику над собой – в центре вы и обнаружите поэта.

Всего на станции метро пять панно, на которых, к слову, есть не только Пушкин, но также Гоголь, Достоевский и Толстой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно, когда в Кудрово появится метро. А пока власти Ленинградской области хотят соединить город с Санкт-Петербургом канатной дорогой.