В Петербурге соберут информацию об исторических деревьях

Каталог необходим, чтобы сберечь ценные экземпляры от уничтожения, а также для составления туристических маршрутов.

Об этом стало известно сегодня, 10 апреля. Проблему обсудили в рамках круглого стола «Жизнь дворцовых садов и парков. Проблемы сохранения исторических насаждений и безопасности посетителей». Заместитель председателя КГИОП отметил, что в последнее время становится все меньше специалистов, способных заниматься сохранением и реставрацией садов и парков. Также он считает необходимым актуализировать каталог исторических деревьев – позже их можно будет показывать не только экспертам, но и туристам.

В 2018 году ведомство уже занималось сбором данных – их планируют передать студентам из Лесотехнической академии, чтобы вместе продумать маршрут, говорится на сайте комитета.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в КГИОП рассказали, как будут отбивать опасную для петербуржцев штукатурку с фасадов.