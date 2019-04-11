В Сеть попало видео, где игрок «Спартака» избивает американца

Конфликт произошел на дороге.

Все случилось еще 10 апреля в Москве. Участниками ссоры стали Аяз Гулиев пешеход. Мужчина, переходя дорогу, не очень торопился – футболист на своей иномарке чуть его не переехал. Вместо того, чтобы извиниться и отправиться в дальнейший путь, Гулиев решил во всем разобраться.

Футболист, покинув свою иномарку, подошел к мужчине. Словами решить дело не удалось и была применена сила. Гулиев наносил удару по лицу, затем оставив мужчину в покое. Когда тот решил покинуть место инцидента, игрок догнал его, чтобы добить. В результате у американца был разбит нос – несмотря на это, мужчина написал в полиции, что не имеет никаких претензий к Гулиеву, передает «Советский спорт».

Сейчас в социальных сетях появилось видео с потасовкой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что агрессивному вандалу грозит арест за разбитое окно в вагоне метро. Он тоже стал героем видео, которое активно обсуждалось горожанами.