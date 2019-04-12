Ученые стали на шаг ближе к тому, чтобы научиться лечить ВИЧ

Американские эксперты разработали методику, которая поможет им в борьбе с вирусом.

Известно, что ее уже испробовали и она оказалась работающей! Благодаря новому способу удалось полностью вылечить ВИЧ. Специалисты объяснили, что вирус порой скрывается, из-за чего его сложно полностью уничтожить. Он на время лечения теми или иными препаратами просто переходить как будто в спящий режим, поэтому после окончания терапии он остается цел.

Чтобы такого не происходило, ученые нашли иммунные клетки, способные повлиять на активность штаммы ВИЧ. Вирус, выбирающийся наружу, сразу оказывается в центре внимания врачей. Благодаря методике можно не только обнаружить, но и уничтожить вирус. Таким образом, ученые постепенно находят способ борьбы со страшным заболеванием, которое уже унесло жизни 30 миллионов человек на планете.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти разработали годовой план по борьбе с ВИЧ.