Петербуржцы замочили в тазу со средством для мытья посуды облитую соляркой уточку (видео)

К таким мерам жители города пришли вынужденно, ведь это единственное безопасное средство для птицы в ее ситуации.

Птицу, которой требовалась срочная помощь, нашли жители города и развернули спасательную операцию. Где была найдена утка — не уточнятся. Однако известно, что птицу облили соляркой. Утку взяли домой и вынужденно погрузили в таз с гелем для мытья посуды.

Как пишет жительница города, это единственное безопасное средство для птицы, которую облили соляркой.

На данный момент птицу передали в Центр помощи диким и другим животным “Сирин”. Петербуржцы пишут, что впереди уточке предстоит долгое лечение, поскольку она пытались себя очистить и опасное вещество попало внутрь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лебеди, спасенные из мазутного озера, начали самостоятельно есть (видео).

Видео: https://vk.com/emergency_spb/