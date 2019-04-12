Сбербанк хочет выкупить ТРЦ «Жемчужная плаза»

АО «Сбербанк Управление Активами» проводит переговоры о приобретении торгово-развлекательного комплекса «Жемчужная плаза, расположенного на Петергофском шоссе.

О возможной покупке торгово-развлекательного центра сообщила газета «Ведомости». Торговый центр занимает площадь почти в 93 тысячи квадратных метров, он был построен в 2013 году и расположен на юго-западе Санкт-Петербурга.

Эксперты, опрошенные изданием, оценили приблизительную стоимость торгового центра от 6 до 9 миллиардов рублей. На данный момент помещением владеет финская строительная компания «SRV» и китайская Shanghai Industrial Investment Company.

Количество посетителей торгово-развлекательного центра за прошлый год увеличилось на 5% и составило боле 9,5 миллионов человек, а продажи возросли на 12%

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Контейнерная линия на Северном морском пути свяжет Ленобласть и Камчатку.