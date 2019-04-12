“Единая Россия” проведет всероссийский турнир по дворовому футболу

Финал фестиваля пройдет в Санкт-Петербурге в последние дни августа.

“Единая Россия” проведет всероссийский турнир дворового футбола с финалом в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в партии 12 апреля. Открытие намечено на 18 мая, а финальный этап — на последние дни августа.

В партии заявили, что после Чемпионата мира по футболу стоит воспользоваться оставшимися спортивными площадками и возросшим интересом среди россиян, которые хотят новых соревнований.

Турнир пройдет в три этапа: муниципальный — с конца мая по август, региональный — с начала августа и финальный в Петербурге — в конце августа, передают в “ЕР”. Пока что в партии не уточняют подробности правил и возрастной ценз, но сообщают, что проект направлен на развитие проекта детского спорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Семак рассказал о подготовке к матчу с “Анжи”.