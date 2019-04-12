Семак рассказал о подготовке «Зенита» к игре с «Анжи»

В преддверии матча петербургского «Зенита» с «Анжи», который будет проходить в рамках чемпионата России, Сергей Семак ответил на вопросы журналистов.

Прежде всего, тренер «сине-бело-голубых» отметил тех футболистов, которые точно не будут принимать участие во встрече. Среди них оказались Ерохин, Кузяев и Маркизио. Также Семак поставил под сомнение участие в матче Ракицкого и Ригони.

Наставник ФК «Зенит» не обошел вниманием и аутсайдерские позиции противника в турнирной сетке чемпионата. По его словам, все команды, играющие с лидерами, дают им бой, «со всеми играть сложно».

«Наверняка матч будет проходить с нашим преимуществом. «Анжи» будет обороняться и делать это глубоко. Мы будем больше атаковать, и атаки будут позиционными», – добавил Сергей Семак.

Напомним, что «Зенит» примет «Анжи» на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 14 апреля в 16:30.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Зенит» думает над покупкой Николы Влашича.