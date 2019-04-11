«Зенит» думает над покупкой Николы Влашича

Хорватский футболист, возможно, в скором времени присоединится к «сине-бело-голубым».

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Сейчас Никола Влашич заключил контракт с ЦСКА, но «Зенит» хочет его выкупить. За нападающего петербургский футбольный клуб готов отдать до 20 миллионов евро. Эксперты считают, что такая сумма должна устроить «Эвертон – английский клуб, которому принадлежат права на хавбека. Пока что все это – слухи, которые распространяют СМИ. О возможном переходе Николы Влашича писало, например, Sportske Novosti.

Известно, что футболист пришел в ЦСКА всего год назад и пока что его, кажется, все устраивает. Тем не менее, на него продолжают претендовать сразу несколько клубов.

Напоминаем, что в текущем сезоне игрок забил пять голов. Его считают довольно-таки перспективным футболистов, который сможет помочь «Зениту» одерживать победы чаще.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что болельщиков «Зенита» наказали за пиротехнику.