Болельщиков «Зенита» наказали за пиротехнику

Двое мужчин нарушили запрет об использовании пиротехники на стадионе.

Об этом стало известно девятого апреля. Хулиганов поймали во время встречи «Зенита» и «Локомотива», который состоялся седьмого апреля на «РЖД-Арене». Фанаты «сине-бело-голубых» пронесли с собой пиротехнику и использовали ее во время матча, что делать категорически запрещено. Обычно за такие провинности наказывают футбольный клуб, на этот раз досталось нарушителям. Их обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, но и это не все. В московском стадионе им лучше не показываться ближайший год – вход им запрещен, передает ТАСС.

Напоминаем, что болельщики «Зенита» неоднократно подводили любимую команду. ФК, к слову, выплачивает за их проступки намного больше, чем 10 тысяч.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сергей Семак заявил, что «Зенит» недоволен ничьей в игре с «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 1:1, «сине-бело-голубые», тем не менее, занимают первое место в таблице.