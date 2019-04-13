В Петербурге открыли мемориальную доску епархиального архитектора Андрея Аплаксина

Табличка установлена на доме, где жил архитектор. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Табличка установлена на доме, где жил архитектор. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

На Петроградской стороне вчера, 12 апреля, открыли мемориальную доску в честь архитектора Санкт-Петербургской епархии Андрея Аплаксина.

Церемония была приурочена к 140-летию со дня рождения архитектора. В мероприятии принял учатие епископ Кронштадтский Назарий, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга и внучка Аплаксина — Ольга Дмитриева.

На протяжении 8 лет Андрей Аплаксин работал епархиальным архитектором Санкт-Петербургской епархии. Он руководил строительством множества петербургских храмов и церквей. Под его руководством проходила реставрация Сампсониевского и Казанского соборов.

На фасаде дома 11 по Гатчинской улице установили мемориальную доску. Именно здесь жил Андрей Аплаксин.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге электробусы за полтора года стали популярнее троллейбусов.