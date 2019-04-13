В Петербурге пройдет первый однодневный фестиваль «Бабочка»

Фестиваль будет проходить по адресу: площадь Островского, 6. Фото: theatremuseum.ru

Фестиваль будет проходить по адресу: площадь Островского, 6. Фото: theatremuseum.ru

Сами организаторы называют фестиваль, который будет длиться всего один день, «непафосным».

Фестиваль «Бабочка» представляет собой серию творческих встреч и мастер-классов от художников, кинематографистов, аниматоров и литераторов, которые добились успеха в своем деле. Мероприятие ориентировано на молодую творческую аудиторию.

Организаторами фестиваля выступают: актер, поэт, сценарист Вадим Жук и поэт, эссеист, журналист Татьяна Вольтская.

Фестиваль будет проходить сегодня, 13 апреля, с 15:00 до 21:00. Главными лицами «Бабочки» станут поэты Вадим Жук, Татьяна Вольтская, Александр Вергелис и Екатерина Полянская, аниматор Дмитрий Высоцкий, скульптор Дмитрий Каминкер, певица Лариса Дмитриева.

На протяжении девяти часов посетители фестиваля смогут посмотреть короткометражные и анимационные фильмы, обсудить их, послушать лекции о поэзии, понаблюдать за сотворением скульптуры и в завершении вечера состоится поэтически-кинематографический концерт.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что группа «Сплин» будет хедлайнером петербургского фестиваля «Усадьба Jazz».