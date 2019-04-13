Со склада в Парголово изъяли 160 тысяч контрафактных учебников

Ущерб издательства составил около миллиона рублей Фото: Pixabay
Ущерб издательства составил около миллиона рублей Фото: Pixabay

Полиция Петербурга обнаружила в Парголово склад со 160-ю тысячами контрафактных учебников. Все они были изъяты. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверки был выявлен факт нелегального оборота контрафактных учебников. Отмечается, что товарные знаки использовались незаконно, так как права на них принадлежат одному из издательств.

Сумма нанесенного издателю ущерба составила около миллиона рублей, отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Правоохранители проводят мероприятия для установления лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на шоссе Революции раскрыли склад с контрафактной мебельной фурнитурой.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти контрафакт спб учебники
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Со склада в Парголово изъяли 160 тысяч контрафактных учебников