В Петербурге проходит фестиваль одного дня “Бабочка”

Фестиваль планируют провести в Вологде и Нижнем Новгороде. Фото: https://pixabay.com
Фестиваль планируют провести в Вологде и Нижнем Новгороде. Фото: https://pixabay.com

Слово, пластика, анимация, кино и театр — фестиваль представляет собой микс всех направлений. Организаторы планируют не ограничиваться Петербургом.

После того, как фестиваль одного дня “Бабочка” завершится, его планируют провести в Вологде и Нижнем Новгороде. Праздник организовали в Музее театрального и музыкального искусства на площади Островского. Фестиваль проходит с 15:00. Об этом сообщает ТАСС.

“В один день узнать о современном театре, анимации, скульптуре, поэзии, понять, что творчество мастеров любого вида искусства растет из одного корня, дать участникам фестиваля возможность встретиться с этими мастерами”, — художественный руководитель нового творческого проекта, актер, поэт, сценарист Вадим Жук

Проект, по замыслу создателей, не станет однодневным и, возможно он немного изменится вновь пройдет в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Фонтаны ГМЗ “Петергоф” забили вопреки весенней зиме.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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В Петербурге проходит фестиваль одного дня “Бабочка”