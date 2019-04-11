Снег не помеха: Фонтаны ГМЗ “Петергоф” забили вопреки весенней зиме

Сотрудник государственного музея-заповедника снял бьющие из-под снега в Нижнем парке фонтаны и разместил у себя в Instagram.

В Петергофе выпал снег, но технический пуск фонтанов состоялся согласно графику, написал сотрудник в Instagram и разместил фотографии.

Некоторые фонтаны сейчас уже работают, но пока проходит техническая проверка. Официально знаменитые фонтаны Петергофа планирую открыть 27 апреля. Весенний праздник по случаю начала сезона состоится 18 мая в 13:00.

По традиции, шоу будут сопровождать залпы пиротехники и световое и лазерное шоу. Каждый год шоу носит название, в этом году он будет посвящен 220-летию поэта Александра Пушкина

Однако, вопреки сообщению сотрудника — “Ничего особенного, просто снежные фонтаны”, — снежное зрелище завораживает.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фонтаны Петергофа заработают 27 апреля.