Стрельбу правозащитника Пятницкого в центре Москвы объяснили “пьяными понтами”

Такую версию в связи с устроенным сегодня днем инцидентом выдвинул экс-депутат и олимпийский чемпион Дмитрий Носов.

Инцидент произошел на дне рождения Носова. После происшествия, экс-депутат и олимпийский чемпион Дмитрий Носов рассказал радиостанции “Говорит Москва”, что член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий мог начать стрельбу из-за “пьяных понтов”. Об этом сообщают “РИА. Новости”.

По мнению Носова, сам Пятницкий не способен причинить умышленный вред. Также экс-депутат уверен, что это все “какая-то глупость, за которую Пятницкий должен понести предусмотренное законом наказание”.

Также выдвинута версия, что правозащитнику Пятницкому могло не понравиться то, что один из гостей начал снимать его на камеру. Угрозы травматическим пистолетом перешли к реальным действиям. Пятницкий выстрелил несколько раз, а затем спрятал пистолет в багажнике машины.

На место происшествия приехала полиция. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в столице известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу.