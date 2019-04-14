Кронштадт станет туристической «меккой» Петербурга

Власти Петербурга планируют плотно поработать над туристическим обликом Кронштадта. С этой целью уже сформировали рабочую группу. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на официальном сайте правительства.

В документе речь идёт о выделении субсидии автономной некоммерческой организации. Предполагается, что она будет заниматься обустройством острова Котлин. На нем со временем должны появиться гостиницы, сувенирные лавки, а также ресторан, предусмотренный для проведения свадебных торжеств в стиле XVIII.

Ответственным за исполнение проекта назначен вице-губернатор Евгений Елин.

Ранее сообщалось, что на площади порядка 80 га планируют организовать музейный, научно-образовательный и туристический секторы. Они будут включать интерактивный музейный комплекс, океанариум, а также культурные и образовательные учреждения.

Ранее Gazeta.SPb cсообщала о том, что в Кронштадте создадут центр туризма с океанариумом.