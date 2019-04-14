Медведицу Матрешку вернули с гастролей из Москвы в центр «Велес»

Она принимала участие в цирковых шоу. Фото: Pixabay

Она принимала участие в цирковых шоу. Фото: Pixabay

Животное благополучно вернулось в центр помощи диким животным, расположенный в Ленобласти. Годовалая медведица по кличке Матрешка участвовала в цирковых шоу в Москве.

Гастроли завершились и медведицу доставили обратно в центр помощи диким животным «Велес». В Москве Матрешка принимала участие в цирковых представлениях и шоу.

В «Велесе» отметили, что хищницу привез из Москвы волонтер центра Кирилл Мирный. Около суток он провёл в пути, чтобы доставить Матрешку домой к сородичам.

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