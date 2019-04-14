Ольга Орлова: реалити-шоу «Дом-2» планируют закрыть в 2019 году

Его могут "перезагрузить". Фото: с личной страницы Ольги Орловой в Instagram

Его могут "перезагрузить". Фото: с личной страницы Ольги Орловой в Instagram

Телеканал ТНТ собирается «свернуть» реалити-шоу «Дом-2» до конца текущего года. Об этом сообщила ведущая Ольга Орлова. Однако списывать со счетов проект пока рано. Организаторы задумались над тем, чтобы изменить формат или организовать новое шоу, пишет «Царьград».

Напомним, что телепроект «Дом-2» был запущен в 2004 году — он стал продолжением шоу «Дом». В конце июля 2009 года московский суд вынес решение о запрете показа скандального реалити-шоу в то время, когда его могут смотереть дети — с 04:00 до 23:00.

На данный момент права на проект принадлежат «ТНТ-Продакшн». «Дом-2» считается одним из самых дорогостоящих проектов на российском телевидении. Один час съёмок шоу может стоить 50–60 тысяч долларов.

Было много попыток закрыть шоу. Как прокомментировал генеральный продюсер ТНТ Дмитрий Троцкий, критика для реалити-шоу «Дом-2» не помеха. Проект могли бы закрыть, если бы его не смотрели.

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