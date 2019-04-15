Лукашенко заявил, что США пытается «избить» Турцию за покупку С-400

Лукашенко встал на сторону Турции. Фото: http://www.president.gov.by/
Лукашенко встал на сторону Турции. Фото: http://www.president.gov.by/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает политику президента Турции Тайипа Эрдогана.

Турция приняла решение закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

По мнению Лукашенко, Турция защищает национальные интересы своей страны и отстаивает суверенитет и независимость, сообщает БелТа. Глава Белоруссии сказал, что сам придерживается такой же позиции в своей стране.

Лукашенко отметил, что США уже не просто критикует Турцию, а пытается избивать. Он считает, что закупка оборонительного оружия в России была необходима для Турции.

Кроме того, президент Белоруссии отметил, что критика США доказывает тот факт, что позиция Турции в этом вопросе является правильной.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко готов принять любой выбор украинского народа.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Александр Порошенко США турция
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