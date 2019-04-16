Появились фотографии Нотр-Дама после пожара

Как сообщали сотрудники Собора Парижской Богоматери, в результате пожара практически все исторические ценности утеряны.

Католический Собор горел почти 10 часов. Пожар начался еще вечером 15 апреля, а локализовать его удалось только ранними утром 16 апреля. В результате пожара в историческом здании, рухнула крыша, шпиль. Также сообщалось, что все ценности, находившиеся в Соборе практически уничтожены.

Однако мэр Парижа Анн Идальго заявила, что при пожаре сохранились алтарь и алтарный крест. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала BFMTV, что к восстановлению и реставрации Собора привлекут реставраторов со всего мира.

Напомним, знаменитый Нотр-Дамм расположен в центре Парижа. Католический храм является один их символов французской столицы. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа. Храм возводили почти 200 лет и завершили в 1345 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к реставрации Нотр-Дама планируют привлечь реставраторов со всего мира.