К реставрации Нотр-Дама планируют привлечь реставраторов со всего мира

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что при пожаре сохранились алтарь и алтарный крест. Фото: https://vk.com/spb_today

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что при пожаре сохранились алтарь и алтарный крест. Фото: https://vk.com/spb_today

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что Собор будет восстановлен.

О восстановлении Собора Парижской Богоматери во Франции президент заявил в эфире телеканала BFMTV. Макрон пообещал, что Собор будет восстановлен.

Макрон также добавил, что сегодня в Париже откроют набор специалистов для реставрации собора. Профессионалов будут ждать со всего мира.

Напомним, что возгорание, которое произошло в Нотр-Даме около 18:50, спасатели смогли ликвидировать только около 04:00 утра 16 апреля.

Историческое здание, памятник архитектуры, монументальный Собор и главная достопримечательность не только Франции, но и всего мира — Собор Парижской Богоматери — начал гореть еще вечером 15 апреля. Там загорелись деревянные строительные конструкции и пламя в считанные минуты распространялось на весь католический храм.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Зенит” выразил огорчение в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери.