Жители Купчино накинулись на бесплатную “просрочку” (видео)

Бесплатные продукты немедленно привлекли внимание прохожих. Фото: Piter.TV
Бесплатные продукты немедленно привлекли внимание прохожих. Фото: Piter.TV

Четыре тележки с продуктами из “Перекрестка” опустели в считанные минуты.

В Купчино просроченные продукты из “Перекрестка” вызвали ажиотаж среди жителей Санкт-Петербурга, сообщил Piter.TV 15 апреля. Работники выкатили на улицу около четырех тележек с некачественным товаром.

Как передают корреспондент канала, вечером в понедельник 15 апреля сотрудники гипермаркета сложили найденную “просрочку” на полках в тележки и вывезли на парковку магазина со стороны Балканской площади. Бесплатные продукты привлекли внимание десятков прохожих — и в считанные минуты от товара ничего не осталось. В тележках лежали овощи, как свежие (относительно), так и в банках, рыба.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ЗакСобрании рассматривают идею понизить налоги для точек общепита, которые кормят излишками нуждающихся. Депутат Денис Четырбок сообщил, что сейчас из-за истечения срока годности выбрасывают от половины до трети всех продуктов питания.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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