На достройку проблемного жилья в Ленобласти выделят 1 млрд рублей

В области две организации, которые занимаются завершением проблемного жилья. Фото: https://pixabay.com

В области две организации, которые занимаются завершением проблемного жилья. Фото: https://pixabay.com

Общая сумма, которая позволит решить вопрос проблемных объектов, составляет 10 млрд рублей.

Сумму в один миллиард рублей в регионе планируют выделить в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию губернатора Ленинградской области. На сегодняшний день, согласно критериям Минстроя России, в Ленобласти девять проблемных объектов и около двух тысяч обманутых дольщиков.

Все дома с нарушением сроков передачи квартир стоят на учете правительства региона. В области более 30 «контрольных объектов», в которых заключено более 12 тыс. договоров на покупку квартир, сообщают власти Ленобласти.

Сообщается, что в области две организации, которые занимаются завершением проблемного жилья. Это АНО “Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области” (ДКРТ ЛО) и Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК).

В марте этого года была учреждена дочерняя организация ООО “Технический заказчик Ленинградской области”. Она будет заниматься выполнять функции застройщика-заказчика.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что обманутые дольщики встретили Масленицу во всеоружии и сожгли чучело застройщика “Норманн”.