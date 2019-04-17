Карликовых игрунков пропустили в «Пулково». Они попадут в Ленинградский зоопарк

Карликовые игрунки прибыли из Чехии Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора
Карликовые игрунки прибыли из Чехии Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора

В аэропорту «Пулково» ветеринарный контроль прошли карликовые игрунки. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

По данным ведомства, в пограничном ветеринарном контрольном пункте пропуска грузового терминала аэропорта «Пулково» специалисты территориального Управления Россельхознадзора провели ветеринарный осмотр двух карликовых игрунков.

Отмечается, что приматы прибыли в Северную столицу самолётом из Чешской Республики. В ходе контрольной проверки было установлено, что животные здоровы.

Все необходимые документы на них оформлены корректно, нарушений ветеринарного законодательства не выявлено, говорится в сообщении.

Карликовые игрунки отправятся в Ленинградский зоопарк.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в “Пулково” поймали мошенников в федеральном розыске.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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