В Смольном пересмотрят тарифы на подключение к канализации

В Санкт-Петербурге пересмотрят тарифы на подключение пригородных домовых владений к централизованной системе канализации. Об этом сообщила председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина на своей странице в Facebook.

По ее словам, совместно с жителями поселка Лисий Нос им удалось добиться введения льгот на подключение к канализации для целого ряда категорий граждан.

Шишкина также отметила, что хочет добиться не только введения льгот, но и пересмотра тарифов в целом, а также внесения Смольным большей части затрат на модернизацию канализации в пригородных поселках.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что жители Фрунзенского района пытались смыть в канализацию матрас. Попытка оказалось неудачной и привела к крупному засору стока и затоплению подвальных помещений.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
канализация пригород смольный тарифы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подведут итоги премии «невлиятельные люди» Ленинградской области
В Смольном пересмотрят тарифы на подключение к канализации
Двоих угонщиков дорогой иномарки задержали в Ленобласти
Фестиваль “Чудо света” на Пионерской ограничит движение
В Петербурге возобновляются «дачные» пригородные рейсы
Хулиганы разгромили автобусную остановку на улице Седова
По требованию прокуратуры организация рассчиталась с экс-сотрудниками
Адвокат: Кокорину грозит инвалидность