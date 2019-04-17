В Смольном пересмотрят тарифы на подключение к канализации

В Санкт-Петербурге пересмотрят тарифы на подключение пригородных домовых владений к централизованной системе канализации. Об этом сообщила председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина на своей странице в Facebook.

По ее словам, совместно с жителями поселка Лисий Нос им удалось добиться введения льгот на подключение к канализации для целого ряда категорий граждан.

Шишкина также отметила, что хочет добиться не только введения льгот, но и пересмотра тарифов в целом, а также внесения Смольным большей части затрат на модернизацию канализации в пригородных поселках.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что жители Фрунзенского района пытались смыть в канализацию матрас. Попытка оказалось неудачной и привела к крупному засору стока и затоплению подвальных помещений.