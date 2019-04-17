Среднерогатскую улицу проложат к июлю 2020 года за 721 млн

За выполнение работ возьмется ЗАО “Трест”. Фото: pixabay.com
За выполнение работ возьмется ЗАО “Трест”. Фото: pixabay.com

Улица в Московском районе Петербурга должна улучшить связь жилой застройки с дорожной сетью.

В Смольном завершили конкурс на строительство Среднерогатской улицы, которая должна пройти от Дунайского до Южного полукольца ОЖД, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга 17 апреля.

Стоимость контракта составит 721 млн рубль, а за выполнение работ возьмется ЗАО “Трест”. Длина Среднерогатской составит почти полтора километра, подрядчик должен обеспечить по две полосы в каждую сторону и два проезда внутри кварталов в две полосы: один протянется от Среднерогатской до Пулковского шоссе, второй — вдоль Южного полукольца ОЖД Петербурга рядом с Дизельным проездом.

Работы нужно закончить до 30 июня 2020 года. В комитете по транспорту Петербурга надеются, что улица расширит связь жилой застройки с дорожной сетью в Московском районе Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о строительстве Парфеновской улицы.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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