Медведев: 19 миллионов человек живут так, как жить не должны

Премьер-министр России рассказал, сколько россиян живут в бедности.
Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Цифру Дмитрий Медведев озвучил во время выступления в Госдуме. Политик считает, что это – недопустимо и нужно что-то делать. Премьер-министр России отметил, что каждый беден по своей причине, так что нет одного универсального решения проблемы. Медведев выразил надежду, что с каждым случаем будут разбираться отдельно. Политик уверен, что важно не только то, сколько получает человек, но и сколько тратит.
Помимо прочего Медведев затронул наболевшую для многих тему пенсий. Премьер-министр уверен, что денег, которые выплачивают пенсионерам, недостаточно.
Во время своего обращения к коллегам Медведев напомнил, что нужно активнее работать над законодательным проектом, который позволит многодетным семьям получать средства для выплаты ипотеки, передают РИА Новости.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов договорился с Медведевым о финансировании социальной сферы Петербурга.