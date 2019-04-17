Медведев: 19 миллионов человек живут так, как жить не должны

Медведев считает, что в стране не должно быть столько бедных людей. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Медведев считает, что в стране не должно быть столько бедных людей. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Премьер-министр России рассказал, сколько россиян живут в бедности.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Цифру Дмитрий Медведев озвучил во время выступления в Госдуме. Политик считает, что это – недопустимо и нужно что-то делать. Премьер-министр России отметил, что каждый беден по своей причине, так что нет одного универсального решения проблемы. Медведев выразил надежду, что с каждым случаем будут разбираться отдельно. Политик уверен, что важно не только то, сколько получает человек, но и сколько тратит.

Помимо прочего Медведев затронул наболевшую для многих тему пенсий. Премьер-министр уверен, что денег, которые выплачивают пенсионерам, недостаточно.

Во время своего обращения к коллегам Медведев напомнил, что нужно активнее работать над законодательным проектом, который позволит многодетным семьям получать средства для выплаты ипотеки, передают РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов договорился с Медведевым о финансировании социальной сферы Петербурга.