Эксперты выбрали лучшую машину 2019 года

На фото - победительница сразу в трех номинациях. Фото: AP Photo/Richard Drew
На фото - победительница сразу в трех номинациях. Фото: AP Photo/Richard Drew

Электромобиль Jaguar I-Pace стал победителем сразу в трех номинациях.

Об этом стало известно сегодня, 18 апреля. В Нью-Йорке на автосалоне определились, какой автомобиль больше всего удивил за последнее время. Электромобиль стал не только «Машиной 2019 года», но также самым экологически чистым. Эксперты, помимо прочего, выделили Jaguar I-Pace в номинации за лучший дизайн. Чтобы один автомобиль стал победителем в трех номинациях – такого еще не было, передает ТАСС.

Известно, что «лучший автомобиль» вмещает в себя минимум пять человек. Если его зарядить по максимум, то можно в легкую преодолеть расстояние в 376 километров. Большую скорость машины набирает за считанные секунды. К слову, в 2018 году в номинации победил Volvo XC60.

Напоминаем, что автосалон в Нью-Йорке проходит уже более ста лет. В нем принимают участие все машины, которые можно назвать достижением автомобилестроения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что специалисты назвали лучшие смартфоны 2018 года.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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